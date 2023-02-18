Агент Обухова: «Личка рассчитывает на него»

Сергей Пушкин, представитель нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал об отношении тренера Марцела Лички к форварду.

«Если бы «Оренбург» не рассчитывал на игрока, с ним бы разорвали контракт, когда узнали про дисквалификацию. Конечно, Личка рассчитывает на него. Он видит в нем качественного футболиста», — рассказал агент Обухова в интервью «Спорт-Экспресс». Пушкин отметил, что уход Владимира Сычевого в «Крылья Советов» повышает шансы Владимира показать себя.

Напомним, что Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил летом 2021 года на шесть месяцев, однако в июне прошлого года было принято решение о продлении отстранения ещё на полгода.