Андреев рассказал о задаче «Оренбурга» на вторую часть сезона

Спортивный директор «Оренбурга» назвал задачи на вторую часть сезона для одной из самых ярких команд лиги. Напомним, что в текущем сезоне оренбуржцы идут на седьмой строчке с 25 баллами в активе.

«Наша цель — удержаться в РПЛ. Пока так, а потом посмотрим», - цитирует Андреева «Спорт День за Днём».

По словам функционера, промежуточный результат команды можно назвать неплохим. Больше всего Андреева радует то, что задачи, которые ставит главный тренер клуба Марцел Личка перед игроками, воплощаются в успех на футбольном поле.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не собираются продавать своих легионеров в зимнее трансферное окно и подтвердили, что хотят выкупить у «Зенита» защитника Данилу Хотулёва.