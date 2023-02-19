Агент: «Вполне возможно, что Обухов проявит себя ярче Сычевого»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова выразил мнение, что его клиент может проявить себя лучше бывшего лидера команды Владимира Сычевого, который зимой перебрался в «Крылья Советов».

«Может ли Обухов играть ярче Сычевого? При хорошей форме, это вполне возможно», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

При этом агент подчеркнул, что пока нет уверенности в том, что 31-летний Обухов станет основным игроком команды во второй части сезона.

Напомним, что первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ форвард пропустил из-за дисквалификации. В прошлом сезоне Первой лиги Обухов провёл 10 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.