Агент Гбамбле: «Он получил травму за несколько дней до возобновления чемпионата»

Дмитрий Селюк, представитель нападающего грозненского «Ахмата» Нене Джуниора Гбамбле, рассказал о травме новичка клуба Премьер-лиги.

«Он получил травму за несколько дней до возобновления чемпионата. Это не серьёзная травма, максимум одну-две недели его не будет. У него был небольшой дискомфорт на сборах, но продолжал тренироваться», — заявил агент форварда «Ахмата» в интервью «Спорт-Экспрессу». Селюк отметил, что надеялся на дебют своего клиента во встрече с «Оренбургом».

Напомним, что первая игра «Ахмата» в весенней части сезона Премьер-лиги завершилась в пользу грозненцев со счётом 3:1. Нене Джуниор Гбамбле присоединился к «Ахмату» этой зимой на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.