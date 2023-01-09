В «Оренбурге» рассказали о сроке контракта Хотулёва

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о выкупе защитника Данилы Хотулёва у санкт-петербургского «Зенита».

«Да, мы выкупили Хотулёва. Сегодня объявим обо всём официально. Контракт заключён на 3,5 года», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с февраля 2022 года Хотулёв выступал за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне 20-летний защитник провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.