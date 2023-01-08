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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Можем быть в пятёрке лучших»

08 Января 2023 • 08:19 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
04.03 19:00

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов поделился своим мнением о перспективах команды в чемпионате России.

Аюпов признался, что какие-либо секреты у команды из Оренбургской области отсутствуют, а главная причина нахождения в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги заключается в хорошо подобранном наборе игроков.

«Думаю, седьмое место - это даже не предел. Как по мне, в конце сезона мы можем быть в пятёрке лучших», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Следующую игру чемпионата России «Оренбургу» предстоит провести в начале марта на выезде против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Оренбург Тимур Аюпов
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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