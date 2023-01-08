Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Можем быть в пятёрке лучших»

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов поделился своим мнением о перспективах команды в чемпионате России.

Аюпов признался, что какие-либо секреты у команды из Оренбургской области отсутствуют, а главная причина нахождения в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги заключается в хорошо подобранном наборе игроков.

«Думаю, седьмое место - это даже не предел. Как по мне, в конце сезона мы можем быть в пятёрке лучших», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Следующую игру чемпионата России «Оренбургу» предстоит провести в начале марта на выезде против грозненского «Ахмата».