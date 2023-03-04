«Ахмат» со стандарта забил быстрый гол в ворота «Оренбурга»

В самом разгаре первый весенний тур Премьер-лиги. В эти минуты сразу на двух стадионах одновременно проходят матчи. И в Грозном уже открыт счет. Уже на 11-й минуте поединка против «Оренбурга» «Ахмат» повёл в счёте. После подачи углового с правого фланга мяч полетел в район ближней штанги, Антон Швец продлил полет мяча, и дальнюю стойку замкнул Евгений Харин.

На эту минуту «Ахмат» настигает «Динамо» с ЦСКА на четвертом месте, у соперника отставание в четыре очка и седьмая позиция вместе с «Краснодаром» и «Сочи».