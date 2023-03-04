«Ахмат» и «Оренбург» забили по голу, гости остались вдесятером

В конце первого тайма матча 18-го тура Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Оренбург». Евгений Харин забил быстрый гол в ворота гостей, а на 45-й минуте грозненцы получили серьезную форму. Дело в том, что в обороне Михаил Сиваков наступил на линии поля на ногу Лечи Садуллаеву - это вторая желтая карточка для игрока обороны «Оренбурга» и пенальти для соперника. Бернард Бериша с точки пробил в левый от себя угол ворот, а голкипер не угадал. В компенсированное время гости вернули интригу - Джимми Марин по высокой дуге отправил мяч в штрафную, Брайан Мансилья сделал скидку, и никто не помешал Дмитрию Воробьёву забить гол с линии вратарской.

Перерыв при счете 2:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.