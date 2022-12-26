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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – об Агаларове: «Сделал неправильный шаг, и все про него забыли»

26 Декабря 2022 • 20:56 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 19:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин назвал игрока РПЛ, который разочаровал его в 2022 году больше всех. Это форвард «Ахмата» Гамид Агаларов.

Напомним, в прошлом сезоне он блистал в «Уфе» и стал в составе башкирской команды лучшим бомбардиром лиги, забив аж 19 голов. В грозненском клубе у него игра не идёт – на данный момент к зимнему перерыву Агаларов забил лишь два гола за грозненцев во всех турнирах и отдал ассист.

«Для меня это большое разочарование. Был лучшим бомбардиром, но сделал неправильный шаг, и все про него забыли», - цитирует Булыкина «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Агаларов провёл за грозненский клуб 15 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Гамид Агаларов
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