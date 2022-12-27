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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» определился с соперниками на сборах в Турции

27 Декабря 2022 • 18:12 Комментировать
Ахмат
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Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 19:00

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» в своих соцсетях объявил соперников, с которыми сыграет на зимних сборах в Турции. Всего грозненцев ожидают восемь матчей.

Дата старта первого сбора – 10 января. В первом матче чеченский клуб встретится с белградским «Партизаном», дата встречи – 19 января. Второй матч состоится 23 января, соперник – другая сербская команда – «Воеводина».

5 февраля грозненцы сыграют с «Чайкой» из Песчанокопского и подмосковными «Химками». 11 февраля пройдут встречи с ульяновской «Волгой» и московским ЦСКА.

А 16 и 17 февраля у подопечных Сергея Ташуева запланированы матчи с казанским «Рубином» и нижнекамским «Нефтехимиком» соответственно.

Отметим, что перед зимней паузой в РПЛ «Ахмат» расположился на шестом месте, у республиканского клуба 26 баллов.

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