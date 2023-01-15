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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Сычевой поблагодарил меня»

15 Января 2023 • 00:22 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
04.03 19:00

«Оренбург» остался без Владимира Сычевого, тот отправился в «Крылья Советов», и наставник «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что фартовый нападающий, покидая команду, поблагодарил его. По словам Лички, он желает Сычевому всяческих успехов в его новой команде, правда, не в матчах против «Оренбурга», надо полагать.

- Вова звонил мне, поговорили. Я ему только сказал, чтобы он продолжал свою работу, реализовывал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб, - заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России возобновится для «Оренбурга» четвертого марта, это будет матч с «Ахматом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Владимир Сычевой
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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