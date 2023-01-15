Личка: «Сычевой поблагодарил меня»

«Оренбург» остался без Владимира Сычевого, тот отправился в «Крылья Советов», и наставник «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что фартовый нападающий, покидая команду, поблагодарил его. По словам Лички, он желает Сычевому всяческих успехов в его новой команде, правда, не в матчах против «Оренбурга», надо полагать.

- Вова звонил мне, поговорили. Я ему только сказал, чтобы он продолжал свою работу, реализовывал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб, - заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России возобновится для «Оренбурга» четвертого марта, это будет матч с «Ахматом».