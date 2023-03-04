Личка: «Жду открытую игру, потому что мы тоже здесь не приехали искать ничью»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Мы уже все рады, что начинаем играть в чемпионате, потому что в этом году было много свободного времени. Эти сборы очень длинные, поэтому мы рады, что уже сегодня можно сыграть. Я думаю, что сегодня будет хорошая игра, потому что знаем работу тренера Ташуева, который играет в атакующий футбол, высокий прессинг, через фланги, хорошие игроки на скорости у вас здесь. Поэтому я жду открытую игру, потому что мы тоже здесь не приехали искать ничью. Я хочу, чтобы мы здесь показали… мы когда здесь играли на Кубок, уступили 1:3, но показали качественную игру. То же хочу увидеть сегодня от моей команды, только также хочу три очка.

- Вы провели сборы, вместо традиционных трех «Оренбург» проводит сейчас четвертый сбор в Сочи. С чем это связано? Как такое решение приняли?

- Понятно, что у нас в Оренбурге еще чуть-чуть холодно. У нас два матча на выезде, здесь у вас, а потом мы играем в Сочи. Поэтому мы договорились с президентом клуба, когда была возможность остаться в Сочи, где очень приятная погода, натуральное поле. И мы там можем тренироваться. У нас клуб «Сочи» отдал свое поле, всё отлично, можно работать, большое спасибо клубу «Сочи» за это.