Еремякин: «Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал идею с возвращением в РПЛ офсайдных линий.
«Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ. Футболу нужны правильные решения. Я за всякие позитивные новшества», - приводит слова футбольного деятеля «Чемпионат».
В настоящий момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев за 17 проведённых противостояний набрать 25 зачётных единиц.
От первой пятёрки команду отделяют четыре очка.
В начале марта «Оренбургу» предстоит провести поединок с грозненским «Ахматом».
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