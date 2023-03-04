​Игорь Федотов прокомментировал спорное решение судьи в матче «Ахмат» - «Оренбург»

По ходу матча Премьер-лиги между «Ахматом» и «Оренбургом» в среде болельщиков возникли споры. Коснулись они эпизода в концовке первого тайма, когда арбитр удалил Михаила Сивакова за вторую жёлтую карточку и назначил пенальти в ворота оренбургской команды.

«Игрок «Оренбурга» наступил на ногу соперника, но сделал это без злого умысла. Он всё время смотрел на мяч, не видел ногу соперника, а думал, что ставит ногу на газон. Это пенальти и жёлтая карточка. Что касается пенальти, тут всё правильно, потому что мяч был в игре. Здесь вопросов нет», - высказался Федотов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

На матче Премьер-лиги между «Ахматом» и «Оренбургом» работала судейская бригада во главе с Евгением Турбиным.

Напомним, что «Ахмат» обыграл «Оренбург» на своём поле со счётом 3:1.