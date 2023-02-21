«Ахмат» усилился выпускником академии «Краснодара»

Грозненский «Ахмат» пополнил новичок – 23-летний полузащитник Минкаил Мацуев. О переходе игрока сообщает пресс-служба команды из Грозного.

Последние три года карьеры Мацуев был игроком третьей команды «Краснодара» и выступал с ней в ПФЛ (ныне - Вторая лига). Невысокий хавбек может сыграть в центре поля, его контракт с грозненцами рассчитан до конца текущего сезона.

На данный момент «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 17 прошедших туров. В Кубке России в рамках Пути регионов клуб сыграет с прошлогодним участником РПЛ, а ныне клубом Первой лиги – «Уфой».