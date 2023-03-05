Агент Богосаваца рассказал о состоянии игрока «Ахмата»

Младен Ратковица, представитель защитника грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал о состоянии футболиста.

«Да, у Мирослава были проблемы с пяткой в течение некоторого времени. Сейчас он находится в процессе восстановления. Пока никто не может сказать точно, когда он будет в форме», — заявил агент сербского игрока в интервью изданию Sport24. Ратковица также выразил надежду на скорейшее восстановление и хорошую игру в исполнении Богосаваца.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мирослав провёл 16 игр в рамках чемпионата, отдав четыре результативных передачи.