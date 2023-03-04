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Ташуев: «Ещё вся команда переваривает сборы, лёгкости нет»

04 Марта 2023 • 18:53 Комментировать
Ахмат
3:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Оренбургом».

- Ваши эмоции?

- Хорошая игра, в первом тайме мы доминировали, имели массу подходов и моментов. Правда, я не люблю слово «подходы», люблю «острые, голевые моменты». Но это было на самом  деле, мы 2:0 повели. И нарушение - было правильное решение судейское. Но немножко дали слабинку, начали авантюрно играть, на себя игру брать, обрез, потеря, удар, ошибочка. Поэтому немного нервозно было. Футбол - это ж такая штука, которая не всегда справедливая. В

о втором тайме играли правильно, не дали ничего создать, абсолютно ни одного момента. Но не забили, много моментов было, много возможностей для реализации, хладнокровия не хватило. Может быть, также первый матч после тяжелых сборов. Еще вся команда переваривает сборы, легкости нет. Довели до победы, мы довольны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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