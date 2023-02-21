Бериша назвал самого сложного защитника РПЛ, против которого ему доводилось играть

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша назвал самого сложного защитника, против которого он выступал в РПЛ.

31-летний футболист отметил защитника «Зенита» Арсена Адамова, который ранее выступал за «Урал». По словам Бериши, он не ожидал такой игры от молодого футболиста, поэтому действовать против него ему было сложнее, чем против более известных игроков.

«Я думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Адамов провёл за «Зенит» семь матчей и отметился в них одной результативной передачей.