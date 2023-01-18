Наставник «Ахмата» Ташуев подтвердил интерес к Конате со стороны европейских клубов

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подтвердил информацию об интересе европейских клубов к нападающему грозненской команды Мохамеду Конате. Ранее сообщалось, что в своих рядах 25-летнего футболиста хотела видеть сербская «Црвена Звезда».

По словам Ташуева, он не расстроится, если его подопечный уйдёт на повышение в более сильную лигу.

«Подобное значит, футболист прогрессирует, это в плюс и тренеру, и клубу. Если мне скажут, что существует очень выгодное предложение и при этом есть вариант замены игрока, то в таком случае надо делать так, как будет лучше клубу», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе грозненцев 20 матчей, отметившись в них девятью голами и одной результативной передачей.