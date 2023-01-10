В «Оренбурге» уверены, что клуб продлит контракт с Личкой

В «Оренбурге» не сомневаются, что действующий наставник этого клуба РПЛ Марцел Личка продлит своё трудовое соглашение с командой. Об этом заявил спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев. Напомним, что действующий контракт Лички действует до середины 2023 года.

«Всё хорошо. У нас даже не договоренность, у нас более глубокие отношения. Сейчас сконцентрированы на работе, с Марцелом, думаю, мы договоримся», - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Отметим, что сегодня «Оренбург» начал готовиться ко второй части РПЛ, которая стартует в самом начале марта. Сейчас «Оренбург» идёт на седьмом месте в чемпионате России, у уральского клуба 25 очков.