Лукас Вера назвал лучшего российского игрока РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал самых техничных игроков чемпионата России, а также выбрал лучшего россиянина.

По мнению 25-летнего аргентинца, сильнейшим российским игроком в РПЛ является нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«Самый сильный русский в РПЛ? Чалов. Самых техничных полно. Очень нравится Ахметов из «Краснодара», Смолов из «Динамо» – тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок, а Малком вообще где-то в небе летает», — цитирует Веру Sport24.

Напомним, что Вера выступает в России с начала текущего сезона. В 18 матчах за «Оренбург» южноамериканский хавбек забил один гол и отдал четыре результативные передачи.