В «Оренбурге» рассказали, собираются ли легионеры получать российские паспорта

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, не планирует ли кто-то из легионеров команды получить российское гражданство, как ранее это сделали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

По словам Еремякина, решение о получении российского паспорта должны приниматься самими игроками. Пока что никто в клуб по этому вопросу не обращался.

«К нам никто из легионеров с таким вопросом не обращался, мы, в свою очередь, тоже эту тему не поднимали», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Оренбург» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 4 марта против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.