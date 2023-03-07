ЭСК вынесла вердикт: Пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ахматом» был назначен ошибочно

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов высказался о спорных эпизодах в матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» - «Оренбург».

«Первый гол в ворота «Оренбурга», некоторые посчитали, что мяч был забит из офсайда. На самом деле показ телевизионный не позволяет однозначно утверждать, что была очевидная ошибка судьи», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По поводу пенальти в ворота «Оренбурга» Иванов заявил, что одиннадцатиметровый удар был назначен ошибочно, потому что там был случайный контакт. Футболист «Оренбурга» не видел игрока «Ахмата» в момент наступа, добавил специалист.

Матч завершился победой грозненской команды над подопечными Марцела Лички со счетом 3:1.