Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Оренбурга»: «Найдётся кому потянуть команду за собой и без Сычевого»

08 Января 2023 • 02:12 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
04.03 19:00

Владимир Сычевой, ставший открытием первой половины сезона, перебрался в самарские «Крылья Советов». Его теперь уже бывший коллега по команде, защитник Тимур Аюпов, заявил, что в команде найдется новый лидер и без Сычевого. Тем не менее, он полон похвал в адрес игрока, который является лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент.

- У нас много хороших футболистов. "Оренбург" славится тем, что каждый год выходит на ведущую роль футболист, который забивает много. До Сычевого это был Деспотович, есть еще Дима Воробьев. Думаю, что найдется футболист, который потянет команду за собой, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится в начале марта, 3 числа «Оренбург» сыграет на выезде с «Ахматом».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой Тимур Аюпов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
02:53 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Родины»: «Дзюба спокойно может поиграть ещё сезон-другой»
02:12 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга»: «Найдётся кому потянуть команду за собой и без Сычевого»
07 Января
23:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Абаскаля ответил, покинет ли тренер «Спартак»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Интригу в РПЛ создаёт сам «Зенит»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил шансы «Локомотива» остаться в РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фассон идёт на поправку» эксклюзив
19:35 · Россия. Премьер-лига
​Широков поделился мнением об идее с интервью судей после матчей РПЛ 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» арендовал у ЦСКА Яковлева официально
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер Сычевого считает, что футболист неспособен играть в «Спартаке»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Академия «Зенита» — деньги на ветер, в команде играют только звездные бразильцы» 2
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль продолжит работать в «Спартаке»
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Бушманов назвал сильные стороны новичка ЦСКА Агапова
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Непомнящий оценил идею об интервью судей после игр
17:20 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА огласил состав на первый зимний сбор
17:02 · Россия. Премьер-лига
Гордеев – о Роберто Карлосе: «Его можно было брать на переговоры, все руководители становились добрее, когда он улыбался»
Все новости
Рекомендуем