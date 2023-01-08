Защитник «Оренбурга»: «Найдётся кому потянуть команду за собой и без Сычевого»

Владимир Сычевой, ставший открытием первой половины сезона, перебрался в самарские «Крылья Советов». Его теперь уже бывший коллега по команде, защитник Тимур Аюпов, заявил, что в команде найдется новый лидер и без Сычевого. Тем не менее, он полон похвал в адрес игрока, который является лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент.

- У нас много хороших футболистов. "Оренбург" славится тем, что каждый год выходит на ведущую роль футболист, который забивает много. До Сычевого это был Деспотович, есть еще Дима Воробьев. Думаю, что найдется футболист, который потянет команду за собой, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится в начале марта, 3 числа «Оренбург» сыграет на выезде с «Ахматом».