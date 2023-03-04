Ахмат - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Претенденты на места у топ-3 Премьер-лиги, «Ахмат» и «Оренбург» встретятся в 18-м туре РПЛ. Команды выступили очень хорошо в летне-осенней части сезона и во многом благодаря бескомпромиссности находятся высоко в таблице. Еще одна особенность противостояний этих соперников - лишь раз в личных встречах был «низ».

В 16:30 ждем результативную игру, а ничейный исход маловероятный. Эфир на «Матч Премьер» и Arena Sport 5 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.