Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о перспективах Обухова

Спортивный директор «Оренбург» Дмитрий Андреев высказался о перспективах нападающего Владимира Обухова, вернувшегося после дисквалификации.

«Владимир молодец, старается, работает. Видно, что ему где-то тяжеловато, но потихоньку форму набирает. Марцел Личка и клуб рассчитывают на него. Обухов – квалифицированный футболист, тут никаких вопросов», — приводит слова функционера клуба РПЛ издание «РБ Спорт». По мнению Андреева, чешский наставник «Оренбурга» сможет придумать способ интеграции нападающего в состав коллектива.

Напомним, что прошлым летом дисквалификация Владимира Обухова, начавшаяся в 2021 году из-за обнаружения запрещённого метандиенона, была продлена на шесть месяцев.