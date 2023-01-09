Спортивный директор «Оренбурга»: «Не думаю, что будем кого-то брать ещё»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной активности клуба Российской премьер-лиги.

«Пока все спокойно, не думаю, что будем кого-то брать ещё. Кого хотели, те уже в команде. Посмотрим, что будет дальше. Будем работать по факту. Сейчас главное подготовить команду ко второй части сезона», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Отметим, что клуб покинул основной нападающий и лучший бомбардир всего чемпионата Владимир Сычевой, присоединившийся к «Крыльям Советов». Состав «Оренбурга» пополнил лишь аргентинский защитник «Лануса» Матиас Перез. После 17 туров подопечные Марцеля Лички находятся на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.