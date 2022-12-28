Дмитрий Андреев - о переходе в АФК: «И сборные, и клубы должны играть на международном уровне»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Это сложный вопрос. Но и сборные, и клубы должны играть на международном уровне», - цитирует Андреева «Спорт День за Днём».

Функционер считает, что нельзя замыкаться только на внутреннем чемпионате. Важно, чтобы клубы проявляли себя не только на внутрироссийской арене, но и боролись за трофеи с клубами из других стран.

Заседание исполкома РФС, на котором отклонят или примут решение о переходе в Азию, состоится 30 декабря.

Ранее Андреев назвал главную задачу «Оренбурга» на вторую часть сезона.