Личка провёл с «Оренбургом» переговоры о новом контракте

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка провёл переговоры с руководством клуба о новом трудовом соглашении. Как пишет портал «РБ Спорт», скорее всего, с тренером заключат контракт, который будет действовать до окончания следующего сезона.

Сообщается, что как сторона тренера, так и сторона руководства клуба настроены с позитивом. Новый раунд переговоров решено провести через две недели, когда уже во всю возобновится РПЛ.

Отметим успешную игру «Оренбурга» при личке – в конце прошлого сезона южноуральцы поднялись в элитный дивизион, обыграв в стыках «Уфу», а в сезоне текущем идут на седьмом месте, набрав 25 очков за 17 прошедших игр.