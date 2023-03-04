Ташуев: «Задание - порадовать болельщиков, руководство клуба, чтобы мы показали силу «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Хорошее настроение должно быть у наших болельщиков. Они давно команду не видели, мы на Кубок сыграли. Сегодня мы понимаем, что это начало весеннего этапа. Самое главное - доставить удовольствие, чтобы болельщики были довольны после матча. Это и качеством футбола, и, конечно, результатом. Поэтому наше задание - порадовать болельщиков, руководство клуба, чтобы мы показали силу «Ахмата».

- «Ахмат» уже сыграл официальный матч в отличие от «Оренбурга». Насколько это для вас плюс? Если да, то насколько весомый?

- Всегда говорят, если брать методические вещи, в тренерской профессии всегда говорят, что вкатиться в сезон лучше. Надеюсь, матч на Кубок поможет нам, мы вкатились в сезон, прочувствовали атмосферу. Надеюсь, что нам это будет благоприятствовать. А на самом деле игра рассудит.