«Торпедо» и «Ахмат» обсуждают переход Трошечкина

Московское «Торпедо» и грозненский «Ахмат» обговаривают переход полузащитника Александра Трошечкина в стан «автозаводцев». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что пока москвичи не готовы платить грозненцам за игрока свыше 400 тыс. евро. А «Ахмат» наоборот требует за игрока сумму более 500 тыс. евро.

Александру Трошечкину 26 лет, в этом сезоне он провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых дважды отличился и четырежды ассистировал. Контракт хавбека с «Ахматом» действует до окончания следующего футбольного сезона.

Отметим, ранее Трошечкин играл в грозненском клубе под руководством Андрея Талалаева, который осенью 2022 года возглавил «Торпедо», идущее на последнем месте в РПЛ.