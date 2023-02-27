«Ахмат» лишился форварда перед матчем с «Оренбургом»

Грозненскому «Ахмату» в грядущем матче РПЛ против прямого конкурента, «Оренбурга», не поможет буркинийский нападающий Мохамед Конате. Об этом сообщает «Спорт-Эксперсс».

Уточняется, что форвард получил мышечное повреждение во время одного из контрольных матчей на сборах в Турции и выбыл из строя. Его возвращение в общую группу игроков «Ахмата» ожидается в ближайшие дни, однако первый весенний матч в РПЛ грозненцы проведут гораздо раньше – 4 марта, когда дома встретятся с «Оренбургом».

В текущем сезоне у 25-летнего африканского форварда грозненцев девять голов и один ассист во всех турнирах.