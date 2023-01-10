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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капитан «Ахмата» рассказал, кого поддерживал на ЧМ в Катаре

10 Января 2023 • 18:49 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
04.03 19:00

Капитан грозненского клуба «Ахмат» Ризван Уциев поведал, за какую сборную он болел на прошедшем в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Я уже по ходу чемпионата начал симпатизировать сборной Марокко, очень сильно болел за них и переживал в каждом матче. Они сильно удивили, думаю, не только меня, и вообще всех», - цитирует Уциева пресс-служба «Ахмата».

Защитник добавил, что турнир был наполнен массой интересных матчей и выразил сожаление, что на турнире не было российской сборной. В финале, напомним, победу в серии пенальти над французами одержала сборная Аргентины. «Альбиселесте» завоевали Кубок мира 36 лет спустя.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Ризван Уциев Ахмат
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