Капитан «Ахмата» рассказал, кого поддерживал на ЧМ в Катаре

Капитан грозненского клуба «Ахмат» Ризван Уциев поведал, за какую сборную он болел на прошедшем в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Я уже по ходу чемпионата начал симпатизировать сборной Марокко, очень сильно болел за них и переживал в каждом матче. Они сильно удивили, думаю, не только меня, и вообще всех», - цитирует Уциева пресс-служба «Ахмата».

Защитник добавил, что турнир был наполнен массой интересных матчей и выразил сожаление, что на турнире не было российской сборной. В финале, напомним, победу в серии пенальти над французами одержала сборная Аргентины. «Альбиселесте» завоевали Кубок мира 36 лет спустя.