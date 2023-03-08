Спортивный директор «Оренбурга» высказался о возможном выкупе Оганесяна

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», высказался о возможном выкупе Степана Оганесяна из московского «Спартака».

«Что касается трансфера Степана Оганесяна, пока что он в аренде. Посмотрим, что будет дальше. Летом будем рассматривать возможные варианты, включая выкуп, потому что не только от нас все зависит», — заявил функционер клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. Андреев рассказал, что он не общался с Оганесяном относительно возможного выкупа, отметив, что в клубе на него рассчитывают.

Напомним, что Степан Оганесян выступает в «Оренбурге» в нынешнем сезоне на правах аренды, проведя 14 матчей, забив один гол при одной результативной передаче.