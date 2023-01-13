Ташуев высказался о первом сборе «Ахмата»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ход сборов своей команды.

«Стартовал первый этап, нас пока ждёт беговая и прочая физическая работа. Со штангой работаем и про технику тоже не забываем. Из отпуска все вышли в порядке» - цитирует Ташуева клубная пресс-служба.

Уже 15 января грозненцы проведут первый товарищеский спарринг – соперником выступит третья команда Сербии – клуб «Бачка Топола».

Напомним, что на данный момент «Ахмат» идёт на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, у клуба 26 набранных очков после 17 сыгранных матчей в первой половине сезона.