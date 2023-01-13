Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев высказался о первом сборе «Ахмата»

13 Января 2023 • 20:08 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
04.03 19:00

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ход сборов своей команды.

«Стартовал первый этап, нас пока ждёт беговая и прочая физическая работа. Со штангой работаем и про технику тоже не забываем. Из отпуска все вышли в порядке» - цитирует Ташуева клубная пресс-служба.

Уже 15 января грозненцы проведут первый товарищеский спарринг – соперником выступит третья команда Сербии – клуб «Бачка Топола».

Напомним, что на данный момент «Ахмат» идёт на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, у клуба 26 набранных очков после 17 сыгранных матчей в первой половине сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Сборы Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
21:27 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о Дуарте: «Подготовится на сборах, сыграет — тогда можно будет давать какую-то оценку»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Широков – о Баринове: «Дмитрий сам говорил, что у него есть цель и мечта — играть в Европе»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Шишкин – о Мевле: «Ему точно надо уходить»
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» была заинтересована в Сычевом
20:44 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я с Камоцци не знаком, никогда его не видел»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Торпедо» отправился в Первую лигу
20:32 · ФНЛ-2. Группа 1
Панченко возвращается в ростовский СКА
20:27 · Россия. Премьер-лига
Шишкин уверен, что «Спартак» не заметит потери Рассказова
20:17 · Россия. Премьер-лига
Испанский журналист: «Баринов засиделся в России»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о первом сборе «Ахмата»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о состоянии игроков ЦСКА после отпуска
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Первые игры второй части покажут, усилит ли Кухарчук «Торпедо»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о лишнем весе игроков ЦСКА: «Нет, всё в пределах нормы»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Мевля может вернуться в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем