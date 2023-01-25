Ташуев – об Агаларове: «Агрессивен и голоден до побед»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о настрое одного из форвардов его команды – Гамиде Агаларове. Тренер верит в него, даже несмотря на голевую засуху в первой половине сезона.

«Он боеспособен. Нам нравится, как он работает. Он забил гол, отдал голевую передачу, агрессивен, хочет играть, голоден до побед. Всё хорошо!», - цитирует Ташуева «Матч-ТВ».

Напомним, к удивлению многих лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ в составе «Уфы» в сезоне текущем почти не забивает. На его счету всего один гол в 10 матчах РПЛ и гол и ассист в пяти матчах Кубка России. В «Ахмат» Агаларов перебрался летом 2022 года.