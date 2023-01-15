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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Порадовал характер ребят»

15 Января 2023 • 21:03 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 19:00

Грозненский «Ахмат» проводит тренировочный сбор в Сербии, команда Сергея Ташуева сыграла контрольный матч с местным клубом «Бачка Тополи». Она закончилась по нулям, но Ташуев увидел много положительного в прошедшей игре.

- Порадовал характер ребят, которые хорошо поработали. Если по владению соперник нас превзошел, то по моментам мы их переиграли. Главное, что набрали определенные кондиции, - заявил Ташуев в эфире командного Youtube-канала.

Свой следующий матч в ходе сбора «Ахмат» проведет против белградского «Партизана». Чемпионат РПЛ возобновится для «Ахмата» четвертого марта, команда примет дома «Оренбург». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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