Ташуев: «Порадовал характер ребят»

Грозненский «Ахмат» проводит тренировочный сбор в Сербии, команда Сергея Ташуева сыграла контрольный матч с местным клубом «Бачка Тополи». Она закончилась по нулям, но Ташуев увидел много положительного в прошедшей игре.

- Порадовал характер ребят, которые хорошо поработали. Если по владению соперник нас превзошел, то по моментам мы их переиграли. Главное, что набрали определенные кондиции, - заявил Ташуев в эфире командного Youtube-канала.

Свой следующий матч в ходе сбора «Ахмат» проведет против белградского «Партизана». Чемпионат РПЛ возобновится для «Ахмата» четвертого марта, команда примет дома «Оренбург».