Тренер «Оренбурга»: «В АПЛ дают играть в футбол, а тут свистят всё подряд»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата РПЛ «Ахмат» оказался сильнее «Оренбурга», забив тому три мяча. Наставник «Оренбурга» Марцел Личка недоволен судейством, он считает, что судья безосновательно удалил с поля игрока его команды, а также слишком часто вмешивался в игру, что портило ее, по словам Лички. Свой ропот тренер выразил в прямом эфире.

- Когда смотришь АПЛ, там дают играть в футбол, а тут свистят все подряд. Сегодня было против нас, завтра, может быть, за нас сыграет. Сиваков разворачивался, смотрел на мяч, наступил на ногу неумышленно, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».