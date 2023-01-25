Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера: «У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург»

25 Января 2023 • 01:27 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 19:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера вспомнил о решении переехать в клуб Российской премьер-лиги.

«Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург». Попробовать себя здесь — личный вызов для меня», — заявил хавбек в интервью изданию Sport24. Вера рассказал, что никто не отговаривал его от переезда в Россию из-за желания дальнейшего развития карьеры игрока. Лукас также отметил, что не считает свой переход странным, назвав город и команду приятными.

Напомним, что Лукас Вера переехал в «Оренбург» из «Лануса», проведя в текущем сезоне 18 встреч и забив один гол при четырёх ассистах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
01:27 · Россия. Премьер-лига
Вера: «У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург»
01:21 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера: «Моя цель — топ-команды в России или Европе»
01:13 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Вероны» опроверг наличие предложений по Гюнтеру от клубов РПЛ
00:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о Кокорине в РПЛ: «Серьёзные клубы вряд ли его кандидатуру будут рассматривать»
00:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» претендуют на бразильского защитника эксклюзив
00:29 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Кокорин просто соскучился по большому футболу»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «До первого официального матча предстоит сделать многое»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над узбекским клубом
24 Января
23:35 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Верю, что Глушаков ещё может играть на высоком уровне»
23:25 · Россия. Премьер-лига
Помогать возвращать Россию в турниры УЕФА будут МОК и ФИФА
23:15 · Россия. Премьер-лига
Генич не сомневается в будущем чемпионе России
23:03 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Глушаков — опытный игрок, который неплохо выглядел, выступая за «Химки»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Сербский агент: «Ивич – прекрасный тренер для «Краснодара»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Гунько похвалил свежие трансферы «Спартака»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Шишкин – о переговорах РФС с УЕФА: «Всё же это больше политические моменты»
Все новости
Рекомендуем