Вера: «У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера вспомнил о решении переехать в клуб Российской премьер-лиги.

«Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург». Попробовать себя здесь — личный вызов для меня», — заявил хавбек в интервью изданию Sport24. Вера рассказал, что никто не отговаривал его от переезда в Россию из-за желания дальнейшего развития карьеры игрока. Лукас также отметил, что не считает свой переход странным, назвав город и команду приятными.

Напомним, что Лукас Вера переехал в «Оренбург» из «Лануса», проведя в текущем сезоне 18 встреч и забив один гол при четырёх ассистах.