«Ахмат» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Харин Евгений11'
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Шатара Милош•Харин Евгений•Садулаев Лечи•Швец Антон•Олейников Иван•Тимофеев Артём•Бериша Бернард•Агаларов Гамид
Сысуев Николай•Малых Андрей• 9'Перес Матиас•Сиваков Михаил•Стаматов Матео•Аюпов Тимур•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
04 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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