Капитан «Оренбурга» рассказал, как изменилась игра клуба при Личке

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал успешную работу Марцела Лички у руля «горожан».

«Мы вышли на иной уровень, футбол при Личке изменился. Сейчас я получаю наслаждение. Раньше мы действовали от обороны, теперь же всё изменилось», - цитирует Малых в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что после летне-осенней части РПЛ «Оренбург» забрался аж на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у команды с Южного Урала – 25 набранных очков.

Чешский специалист Марцел Личка возглавляет «Оренбур» уже три года, в текущем сезоне клуб поднялся из Первой лиги, обыграв в стыковых матчах «Уфу».