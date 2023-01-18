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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Оренбурга» рассказал, как изменилась игра клуба при Личке

18 Января 2023 • 23:24 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 19:00

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал успешную работу Марцела Лички у руля «горожан».

«Мы вышли на иной уровень, футбол при Личке изменился. Сейчас я получаю наслаждение. Раньше мы действовали от обороны, теперь же всё изменилось», - цитирует Малых в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что после летне-осенней части РПЛ «Оренбург» забрался аж на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у команды с Южного Урала – 25 набранных очков.

Чешский специалист Марцел Личка возглавляет «Оренбур» уже три года, в текущем сезоне клуб поднялся из Первой лиги, обыграв в стыковых матчах «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Андрей Малых Марцел Личка
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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