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Воробьёв – о наказании после «Ахмата»: «Пару раз пробежали вокруг Сочи»

11 Марта 2023 • 01:26 Комментировать
Ахмат
3:1
Оренбург
окончен

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв признался, что после поражения от «Ахмата» (1:3) команда прочувствовала последствия.

Спортсмен заявил, что отрицательным результатом в матче с грозненским коллективом остались недовольны как сами футболисты, так и, в особенности, главный тренер команды Марцел Личка, который подверг футболистов небольшому наказанию. На игру с «Сочи» (4:0) все в клубе настраивались выложиться на сто процентов, сказал Воробьёв.

«Пару раз пробежали вокруг Сочи. Если всё вместе сложить, добежали от Грозного до Сочи [смеётся]», - приводит «Матч ТВ» ответ Воробьёва на вопрос о способе наказания.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Сочи Дмитрий Воробьёв Марцел Личка
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