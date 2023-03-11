Воробьёв – о наказании после «Ахмата»: «Пару раз пробежали вокруг Сочи»

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв признался, что после поражения от «Ахмата» (1:3) команда прочувствовала последствия.

Спортсмен заявил, что отрицательным результатом в матче с грозненским коллективом остались недовольны как сами футболисты, так и, в особенности, главный тренер команды Марцел Личка, который подверг футболистов небольшому наказанию. На игру с «Сочи» (4:0) все в клубе настраивались выложиться на сто процентов, сказал Воробьёв.

«Пару раз пробежали вокруг Сочи. Если всё вместе сложить, добежали от Грозного до Сочи [смеётся]», - приводит «Матч ТВ» ответ Воробьёва на вопрос о способе наказания.