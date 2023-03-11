Воробьёв – о матче с «Ахматом»: «То решение судьи подпортило нам игру»

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал тот факт, что ЭСК РФС признала ошибочными удаление и пенальти Михаила Сивакова в матче с «Ахматом» (1:3).

«Конечно, то решение судьи подпортило нам игру. Но и мы сами очень плохо играли. Сами себя наказали удалением. Хотелось бы, чтобы решения были верными сразу, но все мы люди. Надеюсь, в будущем таких ошибок в играх «Оренбурга» не будет», - приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» провёл 19 матчей в чемпионате России, «Ахмат» - 18. При таком раскладе проигравшая в том матче команда занимает седьмое место и отстаёт от идущего шестым грозненского коллектива на один балл.