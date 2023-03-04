Харин: «Могли, конечно, ещё забить, ничего, будем работать над реализацией моментов»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Оренбург» (3:1) Евгений Харин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольно-таки заслуженная победа была, все старались, бились до конца. Могли, конечно, еще забить. Ничего, будем работать над реализацией моментов.

- У вас такой хороший старт получился, вы отдали голевую в Кубке. В чем секрет?

- Думаю, работа на сборах и всё.

- Сейчас вы занимаете позицию Богосавца, как мы привыкли. Ему уже будет сложнее вернуться в состав, я так понимаю?

- Надеюсь, что да. Составлю ему конкуренцию, посмотрим, кто ее выиграет.

- Не было ли такой нервозности после перерыва? Потому что быстро забили второй и тут же пропустили. Насколько тяжело при таком счете было?

- Нет, тяжело не было. Мы в перерыве с ребятами поговорили, что нужно выходить с такой же концентрацией и играть так в дальнейшем на победу и выигрывать.