Семёнов: «Мы с Дзюбой потолкались, Артём в хорошей форме»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о форме 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, что оба игрока приняли участие в турнире для воспитанников московского «Спартака».

«Выиграла команда Дзюбы. Мы с ним на поле потолкались, пободались. Артём в хорошей форме. Я не спрашивал, где он будет играть дальше», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», однако в начале ноября он расторг контракт с этим клубом и сейчас находится в поиске нового места работы. Ранее сообщалось, что интерес к экс-капитану сборной России проявляют «Торпедо», «Урал», итальянская «Венеция» и кипрский клуб «Кармиотисса».