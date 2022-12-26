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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семёнов: «Мы с Дзюбой потолкались, Артём в хорошей форме»

26 Декабря 2022 • 09:34 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 19:00

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о форме 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, что оба игрока приняли участие в турнире для воспитанников московского «Спартака».

«Выиграла команда Дзюбы. Мы с ним на поле потолкались, пободались. Артём в хорошей форме. Я не спрашивал, где он будет играть дальше», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», однако в начале ноября он расторг контракт с этим клубом и сейчас находится в поиске нового места работы. Ранее сообщалось, что интерес к экс-капитану сборной России проявляют «Торпедо», «Урал», итальянская «Венеция» и кипрский клуб «Кармиотисса».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Андрей Семёнов Ахмат
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