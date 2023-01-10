Агент: «Мы общаемся с парой клубов из России по возможному трансферу Богосаваца»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал об интересе со стороны различных клубов к своему клиенту.

По словам агента, в услугах 26-летнего серба заинтересованы сразу несколько российских клубов, однако «Спартака», с которым ранее велись переговоры по возможному трансферу, в списке претендентов сейчас нет.

«Со «Спартаком» велись определённые разговоры, но этого клуба в списке желающих приобрести Богосаваца сейчас нет. Хотя мы общаемся с парой клубов из России по возможному трансферу», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Действующий контракт Богосаваца с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Сербии в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Ахмата» 19 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.