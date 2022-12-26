​Президент «Оренбурга» подтвердил выкупы Хотулёва и Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о трансферных планах клуба на предстоящий месяц.

«Мы выкупаем у «Зенита» Хотулёва. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать», - сообщил руководитель коллектива РПЛ в интервью «РБ Спорт». Также Еремякин подтвердил, что этими сделками «Оренбург» закроет свою зимнюю кампанию.

Данила Хотулёв является воспитанником «Зенита», выступая в футболке «Оренбурга» с февраля текущего года. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей в рамках Российской премьер-лиги и две игры — в Кубке страны. Что же касается Оганесяна, то воспитанник системы «Спартака» провёл две игры за главную команду «красно-белых», в основном выступая за молодёжный состав или за дубль.