Федотов рассказал о своенравном характере Деспотовича

Нынешний наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов рассказал о периоде работы в «Оренбурге» и взаимоотношениях с форвардом Джордже Деспотовичем.

«Он пришёл в «Оренбург» неготовым, обиженным: должен был переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», вместо него взяли другого. Деспот был настолько разочарован в футболе и в жизни, что чуть ли не вешал бутсы на гвоздь», — рассказал тренер «армейцев» в интервью изданию Sport24. По воспоминаниям специалиста, прошло немало времени для того, чтобы серб начал выдерживать давление трибун. Федотов отметил, что через эти сложности он проходил вместе в нападающим.

Напомним, что Джордже Деспотович выступал за «Оренбург» с 2018 по 2020 год, проведя 47 матчей и забив 15 голов. Сейчас сербский форвард является игроком тульского «Арсенала».