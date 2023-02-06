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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов рассказал о своенравном характере Деспотовича

06 Февраля 2023 • 10:28 Комментировать
Ахмат
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Оренбург
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04.03 16:30

Нынешний наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов рассказал о периоде работы в «Оренбурге» и взаимоотношениях с форвардом Джордже Деспотовичем.

«Он пришёл в «Оренбург» неготовым, обиженным: должен был переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», вместо него взяли другого. Деспот был настолько разочарован в футболе и в жизни, что чуть ли не вешал бутсы на гвоздь», — рассказал тренер «армейцев» в интервью изданию Sport24. По воспоминаниям специалиста, прошло немало времени для того, чтобы серб начал выдерживать давление трибун. Федотов отметил, что через эти сложности он проходил вместе в нападающим.

Напомним, что Джордже Деспотович выступал за «Оренбург» с 2018 по 2020 год, проведя 47 матчей и забив 15 голов. Сейчас сербский форвард является игроком тульского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Джордже Деспотович
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