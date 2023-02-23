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Лига чемпионов

Гладилин – об ошибках Куртуа и Алиссона: «Они не перечёркивают уровень мастерства вратарей» эксклюзив

23 Февраля 2023 • 13:30 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ошибки вратарей «Реала» Тибо Куртуа и «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У всех выдающихся вратарей, у всех без исключения: от Льва Яшина и дальше можно перечислять, у всех были ошибки. Отдельные матчи бывают, когда вратарь ошибается, теряет позицию. Это ведь живой человек, где-то внимания не хватило, где-то удача отвернулась. Это игроки высокого класса, это отдельная игра, где была допущена ошибка. Но это не перечеркивает его уровень мастерства. Когда вратарь из 10 игр может в одной ошибиться – это очень хороший результат», - сказал Гладилин.

Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 5:2. Ответная игра состоится в Мадриде 15 марта.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Тибо Куртуа Алиссон Бекер
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