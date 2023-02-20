Клопп допустил, что Нуньес сыграет против «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не исключил, что нападающий «красных» Дарвин Нуньес, который ранее получил повреждение, сможет принять участие в этой игре.

«Нуньес? Есть шанс, что он сыграет. Посмотрим, как он будет справляться с болью, тогда и примем решение», — сказал Клопп на своей пресс-конференции.

Также немецкий специалист отметил, что противостояние с «Реалом» — отличная для мерсисайдцев возможность реабилитироваться за поражение от «сливочных» в прошлогоднем финале.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, 21 февраля. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.