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Лига чемпионов

Клопп допустил, что Нуньес сыграет против «Реала»

20 Февраля 2023 • 17:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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21.02 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не исключил, что нападающий «красных» Дарвин Нуньес, который ранее получил повреждение, сможет принять участие в этой игре.

«Нуньес? Есть шанс, что он сыграет. Посмотрим, как он будет справляться с болью, тогда и примем решение», — сказал Клопп на своей пресс-конференции.

Также немецкий специалист отметил, что противостояние с «Реалом» — отличная для мерсисайдцев возможность реабилитироваться за поражение от «сливочных» в прошлогоднем финале.   

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, 21 февраля. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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